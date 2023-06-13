Питання "утисків російськомовних": соціологи з'ясували, чи існує проблема в Україні

Абсолютна більшість українців (84%) продовжують дотримуватися погляду, що в Україні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

У травні-червені 2023 оку лише 8% вважають, що російськомовні громадяни зазнають систематичних утисків і переслідувань (у травні 2022 року показник був 5%).

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення, як і в 2022 році, вважають, що утисків і переслідувань російськомовного населення немає.

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає (і лише 13% вважають, що такі утиски мають місце).

У вибірці було лише 32 респондентів (з 984), які продовжують ідентифікувати себе за національністю як росіяни. Такої кількості недостатньо для статистично надійних розрахунків. Утім, показово, що серед них лише 6 бачать утиски через російську мову, а 25, навпаки, вважають, що жодних проблем через російську мову немає.

Брехлива російська пропаганда

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, В Україні не було і немає об’єктивних серйозних мовних проблем, а "утиски і переслідування" є витвором російських пропагандистів з метою розколу українського суспільства.

"Пожвавлення дискусій з приводу використання "мови агресора" спричинені саме агресією Росії, яка не захищає, а сприяє погіршенню ставлення до російської мови. Крім того, до лютого 2022 року серед російськомовного населення була вищою підтримка проросійських партій і нижчою підтримка євроінтеграції. Зараз ця різниця радикально зменшилася і стає все більш несуттєвою", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 26 травня - 5 червня 2023 року серед 984 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.