Вопрос "притеснения русскоязычных": социологи выяснили, существует ли проблема в Украине

Абсолютное большинство украинцев (84%) продолжают придерживаться взгляда, что в Украине нет проблем с использованием русского языка и русскоязычные граждане не подвергаются притеснениям и преследованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

В мае-июне 2023 года только 8% считают, что русскоязычные граждане подвергаются систематическим притеснениям и преследованиям (в мае 2022 года показатель был 5%).

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения, как и в 2022 году, считают, что притеснений и преследований русскоговорящего населения нет.

Среди тех, кто дома общается преимущественно или только на русском языке, 81% считают, что никаких притеснений или преследований нет (и только 13% считают, что такие притеснения имеют место).

В выборке было только 32 респондента (из 984), которые продолжают идентифицировать себя по национальности как русские. Такого количества недостаточно для статистически надежных расчетов. Впрочем, показательно, что среди них только 6 видят притеснения из-за русского языка, а 25, напротив, считают, что никаких проблем из-за русского языка нет.

Лживая российская пропаганда

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, в Украине не было и нет объективных серьезных языковых проблем, а "притеснение и преследование" являются произведением российских пропагандистов с целью раскола украинского общества.

"Оживление дискуссий по поводу использования "языка агрессора" вызваны именно агрессией России, которая не защищает, а способствует ухудшению отношения к русскому языку. Кроме того, к февралю 2022 года среди русскоговорящего населения была более высокая поддержка пророссийских партий и более низкая поддержка евроинтеграции. Сейчас эта разница радикально уменьшилось и становится все более несущественной", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая - 5 июня 2023 года среди 984 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.