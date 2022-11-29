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Вопрос справедливости. Шмыгаль попросит местные власти объяснить людям, почему некоторые дома всегда со светом

Новина українською →
Украина, Вторник 29 ноября 2022 16:48
Вопрос справедливости. Шмыгаль попросит местные власти объяснить людям, почему некоторые дома всегда со светом Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Местные власти должны объяснить людям, почему некоторые дома в Украине не отключают от электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Попрошу местные власти приобщиться к коммуникации и объяснить людям, почему некоторые дома не отключают, по каким причинам, с какими объектами критической инфраструктуры они связаны", - заявил премьер-министр.

По его словам, сейчас перед облэнерго стоит две задачи: не превышать предоставленные НЭК "Укрэнерго" лимиты, ведь именно поэтому приходится применять экстренные отключения. И во-вторых, минимизировать неравномерное отключение потребителей.

"Что именно подразумевается – не допустим, чтобы в одних домах света не было по 20-30, а иногда 40 часов, тогда как другие остаются со светом круглосуточно. Это вопрос справедливости", - пояснил Шмыгаль.

Напомним, ранее электричества сообщали, что будут пытаться подавать электроэнергию в Киеве по крайней мере по 2-3 часа дважды в день.

В настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии. Почасовые графики отключения света необходимы для того, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс между потреблением и производством электроэнергии.

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