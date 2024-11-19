Питання продовження санкцій США проти "Північного потоку-2" обговорюється: буде новий пакет

Північний потік

Газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2", збудовані російською компанією "Газпром", були розраховані на транзит 110 млрд кубометрів природного газу щороку до Німеччини та інших європейських країн. Однак "Північний потік-2" так і не запрацював через російське вторгнення в Україну, а "Північний потік-1" було зупинено "Газпромом" улітку 2022 року.

26 вересня 2022 року три з чотирьох гілок цих газопроводів були підірвані. Розслідування показали, що безпосередньо перед вибухами в районі "Північних потоків" спостерігалася висока активність російських військових кораблів.

У ЗМІ також з’являлася версія, що до підриву могли бути причетні українські диверсанти, які діяли з яхти. Однак цю версію не розглядають як серйозну.

У лютому 2024 року Данія та Швеція заявили про завершення розслідування вибухів на "Північних потоках".

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