UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Питання продовження санкцій США проти "Північного потоку-2" обговорюється: буде новий пакет

Фото: уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Юрій Дощатов

Питання продовження санкцій США відносно газопроводу "Північний потік -2", які закінчуються в кінці 2024 року зараз обговорюються. Окрім цього, очікується новий санкційний пакет від США та Великої Британії.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Це питання (продовження санкцій проти "Північного потоку-2", - ред.) в процесі обговорення. Я сподіваюсь, що до кінця листопада, якщо нічого не зміниться, буде новий пакет санкцій від США і Великобританії по танкерному флоту і фінансових установах РФ", - сказав він.

Власюк зазначив, що ця робота йде незалежно від виборів у США.

Північний потік

Газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2", збудовані російською компанією "Газпром", були розраховані на транзит 110 млрд кубометрів природного газу щороку до Німеччини та інших європейських країн. Однак "Північний потік-2" так і не запрацював через російське вторгнення в Україну, а "Північний потік-1" було зупинено "Газпромом" улітку 2022 року.

26 вересня 2022 року три з чотирьох гілок цих газопроводів були підірвані. Розслідування показали, що безпосередньо перед вибухами в районі "Північних потоків" спостерігалася висока активність російських військових кораблів.

У ЗМІ також з’являлася версія, що до підриву могли бути причетні українські диверсанти, які діяли з яхти. Однак цю версію не розглядають як серйозну.

У лютому 2024 року Данія та Швеція заявили про завершення розслідування вибухів на "Північних потоках".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2Російська Федерація