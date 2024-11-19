Вопрос продления санкций США против "Северного потока-2" обсуждается: будет новый пакет

Северный поток

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", построенные российской компанией "Газпром", были рассчитаны на транзит 110 млрд кубометров природного газа ежегодно в Германию и другие европейские страны. Однако "Северный поток-2" так и не заработал из-за российского вторжения в Украину, а "Северный поток-1" был остановлен "Газпромом" летом 2022 года.

26 сентября 2022 года три из четырех ветвей этих газопроводов были взорваны. Расследование показало, что непосредственно перед взрывами в районе "Северных потоков" наблюдалась высокая активность российских военных кораблей.

В СМИ также появлялась версия, что к подрыву могли быть причастны действовавшие с яхты украинские диверсанты. Однако эту версию не рассматривают как серьезную.

В феврале 2024 года Дания и Швеция заявили о завершении расследования взрывов на "Северных потоках".

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