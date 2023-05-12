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Питання постачання ракет не знімає потребу у літаках, - Єрмак

Фото: постачання ракет Storm Shadow не знімає потреби України в винищувачах (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Передача Великою Британією кількох крилатих ракет Storm Shadow не скасовує необхідності України в винищувачах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"F-16 для України дадуть можливість закрити небо, позбавити ворога інструментів для терору цивільних", - сказав він.

На думку Єрмака, російської авіації не має бути в українському повітряному просторі.

"Чим раніше ми це зробимо разом, тим швидшою буде перемога", - додав він.

Раніше CNN повідомило, що Велика Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, надавши українським силам новий ударний потенціал перед контрнаступом.

Пізніше Велика Британія офіційно підтвердила передачу Україні ракет Storm Shadow. Ракети передані безкоштовно.

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