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Вопрос поставки ракет не снимает потребность в самолетах, - Ермак

Фото: поставки ракет Storm Shadow не снимают потребность Украины в истребителях (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Передача Великобританией нескольких крылатых ракет Storm Shadow, не отменяет необходимости Украины в истребителях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"F-16 для Украины дадут возможность закрыть небо, лишить врага инструментов для террора гражданских", - сказал он.

По мнению Ермака, российская авиация не должна быть в украинском воздушном пространстве.

"Чем раньше мы это сделаем вместе, тем быстрее будет победа", - добавил он.

Ранее CNN сообщило, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал перед контрнаступлением.

Позже Великобритания официально подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow. Ракеты переданы бесплатно.

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