Питання мобілізації має вирішуватися в обговоренні з бізнесом та військовими, - експерт

"Мобілізація, посилення, ротації - це дуже потрібні речі. З іншого боку, як правильно каже президент, має бути певна справедливість. Ми можемо отримати ситуацію, коли великі компанії, які працюють вбілу, є в полі зору: не треба бігати вулицями і ловити ухилянтів, достатньо вийти на прохідну великих підприємств, надавати повісток - і все, начебто задача вирішена. Але ні, не вирішена, бо порушує ті сталі принципи, про які заявив президент", - пояснив Головко.

За його словами, для підготовки частини робітників, які працюють на підприємствах, потрібно дуже багато часу, і втрата таких робітників може стати для заводу великою проблемою.

"Треба певна дискусія із залученням всіх сторін: військових, депутатського корпусу, міністерств, великого бізнесу. Тому що є спеціальності, на які людину вчать роками, а він ще довчається, і цих людей дуже мало. Просто так їх забирати у військо - це недоцільно з точки зору загальносуспільної користі. Тому варто подумати над тим, як забронювати частину людей. І це доцільно", - резюмував експерт.

Раніше у Європейській бізнес-асоціації також закликали владу розробити нові механізми бронювання працівників. Зараз під мобілізацію найчастіше потрапляють люди, офіційно працевлаштовані на підприємствах, оскільки їх найпростіше знайти.