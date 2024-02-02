Вопросы мобилизации должны решаться в обсуждении с бизнесом и военными, - эксперт

"Мобилизация, усиление, ротации - очень нужные вещи. С другой стороны, как правильно говорит президент, должна быть определенная справедливость. Мы можем получить ситуацию, когда крупные компании, работающие вбело, есть в поле зрения: не надо бегать по улицам и ловить ухилянтов, достаточно выйти на проходную крупных предприятий, предоставлять повесток - и все, вроде бы задача решена. Но нет, не решена, потому что нарушает те устоявшиеся принципы, о которых заявил президент", - пояснил Головко.

По его словам, для подготовки части рабочих, работающих на предприятиях, требуется очень много времени, и потеря таких рабочих может стать для завода большой проблемой.

"Нужна определенная дискуссия с привлечением всех сторон: военных, депутатского корпуса, министерств, крупного бизнеса. Потому что есть специальности, на которые человека учат годами, а он еще занимается, и этих людей очень мало. Просто так их забирать в армию - это нецелесообразн". Поэтому следует подумать над тем, как забронировать часть людей. И это целесообразно", - резюмировал эксперт.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации также призвали власти разработать новые механизмы бронирования работников. Сейчас под мобилизацию чаще всего попадают люди, официально трудоустроенные на предприятиях, поскольку их проще найти.