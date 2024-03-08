Питання мобілізації і не тільки. У Раді пояснили збільшення кількості ФОПів

Кількість ФОПів в Україні останнім часом побільшало. Таку тенденцію пов'язують з податками та питанням мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева в інтерв'ю "Укрінформу".

Він зазначив, що тенденція щодо зростання кількості фізичних осіб-підприємців не пов'язана з відновленням економіки України.

"Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів", - вважає Гетманцев.

На думку нардепа, збільшення кількості ФОПів може бути схемою з ухилення від оподаткування, оскільки належних передумов для суттєвого зростання економіки немає.

"І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури - постановку на облік у ТЦК під час найму", - додав він.

Рекордна кількість ФОПів в Україні

Нагадаємо, минулого року у Мінекономіки заявили, що у 2023 році кількість фізичних осіб-підприємців в Україні перевищила довоєнні показники. Станом на середину літа в Україні було близько 2 млн ФОПів.

Додамо, що нова стратегія доходів уряду передбачає зміну системи оподаткування ФОПів та запровадження диференційованої системи.

Раніше голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна розповідав, коли очікувати змін та що готують для ФОПів і самозайнятих.