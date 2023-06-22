Питання не в кількості, а в якості. Кулеба порівняв Україну та РФ з Давидом та Голіафом

"Якщо Давид подолав Голіафа, чому Україна не зможе знайти спосіб подолати Росію? Я не вважаю, що питання полягає в кількості. Я думаю, що це про якість", - сказав міністр.

Він наголосив, що навіть якщо говорити про ситуацію з точки зору кількості, Росія воює сама. Натомість як Україна має друзів, що допомагають їй у цій боротьбі.

"І разом ми зможемо компенсувати цю різницю у кількостях", - підкреслив Кулеба.

Водночас, за словами міністра, українська влада розуміє, наскільки високими є ставки, і це змушує уряд працювати наполегливіше, щоб отримати необхідну зброю.

"Кожного дня, я прокидаюсь з однією думкою – чи зробив я все можливе вчора для українського солдата, який бере участь у контрнаступі, щоб зберегти його життя, допомогти пробити кордони та рухатися вперед? Це і є тиском, який ми всі відчуваємо", - підсумував глава МЗС.

Ситуація на фронті

Як розповіли в Генштабі, російські військові зосередили основні сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають тяжкі бої. За добу сталося понад 40 бойових зіткнень.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ, зміцнюючи отримані позиції та вирівнюючи лінію фронту, проводять успішні наступальні дії на кількох напрямках.

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