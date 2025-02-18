Питання гарантій безпеки й територій будуть частиною переговорів з Україною, - Волц

Під час переговорів з Україною порушуватимуться питання територій, а також майбутніх гарантій безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з національної безпеки Майкла Волца під час брифінгу.
Як відзначив Волц, в питанні переговорів щодо завершення повномасштабної війни, існує кілька основоположних принципів:
"Але я думаю, що найважливішим є те, що президент (Дональд Трамп, президент США, - ред.) заявив про своє бажання, про свою рішучість покласти край цій війні, покласти край вбивствам, які відбуваються... Це не в інтересах жодної з країн. Це не в інтересах світу, і, звичайно, не в інтересах Сполучених Штатів і Європи. Тому всі ці речі будуть рушійною силою переговорів, які триватимуть далі", - заявив Волц.
Сьогодні, 18 лютого, відбулась зустріч офіційних делегацій Росії та США. Діалог між ними відбувся після телефонних переговорів голови Білого дому Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна.
США представляли:
Волтц;
спецпредставник Трампа Стів Віткофф;
держсекретар Марко Рубіо.
Росія, своєю чергою, направила міністра закордонних справ Сергія Лаврова і помічника Кремля із зовнішньої політики Юрія Ушакова.
Тим часом у Держдепі США озвучили підсумок переговорів із Росією в Саудівській Аравії.
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