Питання гарантій безпеки й територій будуть частиною переговорів з Україною, - Волц

Як відзначив Волц, в питанні переговорів щодо завершення повномасштабної війни, існує кілька основоположних принципів:

має бути постійне припинення війни, а не тимчасове;

будуть дискусії щодо гарантій безпеки й територій.

"Але я думаю, що найважливішим є те, що президент (Дональд Трамп, президент США, - ред.) заявив про своє бажання, про свою рішучість покласти край цій війні, покласти край вбивствам, які відбуваються... Це не в інтересах жодної з країн. Це не в інтересах світу, і, звичайно, не в інтересах Сполучених Штатів і Європи. Тому всі ці речі будуть рушійною силою переговорів, які триватимуть далі", - заявив Волц.