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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Питання гарантій безпеки й територій будуть частиною переговорів з Україною, - Волц

Фото: Майкл Волц, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час переговорів з Україною порушуватимуться питання територій, а також майбутніх гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента США з національної безпеки Майкла Волца під час брифінгу.

Як відзначив Волц, в питанні переговорів щодо завершення повномасштабної війни, існує кілька основоположних принципів: 

  • має бути постійне припинення війни, а не тимчасове; 
  • будуть дискусії щодо гарантій безпеки й територій. 

"Але я думаю, що найважливішим є те, що президент (Дональд Трамп, президент США, - ред.) заявив про своє бажання, про свою рішучість покласти край цій війні, покласти край вбивствам, які відбуваються... Це не в інтересах жодної з країн. Це не в інтересах світу, і, звичайно, не в інтересах Сполучених Штатів і Європи. Тому всі ці речі будуть рушійною силою переговорів, які триватимуть далі", - заявив Волц. 

Переговори в Ер-Ріяді

Сьогодні, 18 лютого, відбулась зустріч офіційних делегацій Росії та США. Діалог між ними відбувся після телефонних переговорів голови Білого дому Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна.

США представляли:

Волтц;

спецпредставник Трампа Стів Віткофф;

держсекретар Марко Рубіо.

Росія, своєю чергою, направила міністра закордонних справ Сергія Лаврова і помічника Кремля із зовнішньої політики Юрія Ушакова.

Тим часом у Держдепі США озвучили підсумок переговорів із Росією в Саудівській Аравії.

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