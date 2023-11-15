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Питання допомоги Україні знаходиться в критичній точці, - Держдеп США

Фото: речник Державного департаменту США Метью Міллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Основні ресурси, виділені цього року Конгресом США, майже вичерпались, тому питання допомоги Україні знаходиться в критичній точці.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він наголосив, що Пентагон вже на 95% вичерпав кошти, виділені на військову допомогу Україні.

"Ми перебуваємо у критичній точці щодо підтримки України", - зауважив Міллер.

Тому він пдкреслив важливість термінового ухвалення рішення стосовно додаткового запиту, надісланого Конгресу презмдентом США, який передбачає фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. 

Що передувало

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість з цих коштів - 60 млрд доларів - хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Ініціатива президента зіткнулася з опором у Палаті представників США, де новий спікер Майк Джонсон захотів розглядати допомогу Україні та Ізраїлю окремо. Він вніс окремий пакет для Ізраїлю на розгляд Палати, його підтримали.

Але в Сенаті, де більшість у демократів, не захотіли навіть розглядати таку ініціативу Джонсона. Там підтримали об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет.

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