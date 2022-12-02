Питання блокування Угорщиною допомоги Україні на 18 млрд євро вирішиться позитивно, - Кулеба

"Ми детально проговорили тут з паном Боррелем та деякими іншими колегами з ЄС, як ми вирішуватимемо це питання. Я отримав запевнення, що питання макрофінансування Євросоюзом України за будь-яких обставин буде вирішено позитивно", - сказав Кулеба журналістам в межах засідання Ради міністрів ОБСЄ в Лодзі.

Таким чином він відповів на запитання про можливе блокування Угорщиною виділення макрофінансової допомоги Євросоюзу для України.

Нагадаємо, Угорщина схвалила фінансову допомогу Україні у розмірі 187 млн євро як свій внесок у запланований пакет підтримки ЄС на суму до 18 млрд євро у 2023 році. Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив, що він готовий внести свою частку підтримки Україні, але хотів би платити її на двосторонній основі, а не через спільні позики ЄС.

Щоб забезпечити кошти для кредитів, які Україна має погасити протягом 35 років, Єврокомісія займатиме на ринках капіталу.