Питання аграрного імпорту слід вирішувати у солідарності з Україною, - Рада ЄС

Європейський союз розуміє, що нинішня криза з імпортом української агропродукції до деяких країн ЄС є наслідком російської агресії, тож вирішувати питання треба у солідарності з Україною.

Про це у Люксембурзі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із сільського господарства та рибальства заявив представник міністр аграрних справ Швеції Петер Куллгрен, передає РБК-Україна із посиланням на Укрінформ.

"Ми мали честь спілкуватися з нашим українським колегою Миколою Сольським, який узяв участь у відеоконференції на початку зустрічі. Участь українського міністра допомогла сконцентрувати наші думки на тому, що дійсно має значення. Україна є країною у війні, що страждає від наслідків російської агресії, і це має бути початковим пунктом нашої рефлексії, коли ми обмірковуємо шлях вперед", - сказав він.

За словами Куллгрена, дійсно існують проблеми на внутрішньому ринку в деяких країнах ЄС, особливо в тих, що межують з Україною. Через це там треба провести аналіз, який відповість на питання впливу українського імпорту на ринкову ситуацію.

"У цьому зв’язку Рада ЄС має ще одне важливе послання. Ми маємо реагувати на труднощі як Євросоюз. ЄС продовжує зберігати єдність у солідарності з Україною, і має намір знайти рішення, яке не буде компрометувати солідарність із нашим сусідом", - зазначив він.