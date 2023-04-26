Єврокомісія погодила заборону на імпорт олії в Польщу з України
Єврокомісія розширила список товарів, на які розповсюджується заборона на імпорт в Польщу з України - в нього додали соняшникову олію. Транзит цієї продукції дозволятиметься.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Раніше до цього списку входили пшениця, кукурудза, ріпак і насіння соняшнику. Польський міністр сільського господарства та розвитку села Роберт Телус заявив, що його країна не відмовиться від блокади українського імпорту, поки не будуть задоволені польські вимоги.
"Ми не відмовимося від своїх дій у цей момент, які ми зробили, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантують, що польський фермер буде у безпеці, коли йдеться про питання, пов'язані з торгівлею, припливом товарів з України до Польщі", - заявив він.
Крім цього, Телус наголосив, що Польща вимагатиме заборони на ввезення борошна, меду, цукру, м'яких фруктів (заморожених), яєць, м'яса (особливо птиці), молока та молочних продуктів, а також яблучний соку та концентрату.
Нагадаємо, Болгарія, Словаччина, Угорщина та Польща вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. Це пов'язано з тим, що ввезення зерна суттєво вплинуло на ціни на внутрішньому ринку. Це викликало невдоволення серед місцевих фермерів.
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