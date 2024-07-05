У питанні імпорту електроенергії бізнесом має бути напрацьоване компромісне рішення з Кабміном, - експерт

"Ми працюємо на міжнародних ринках з дуже високою конкуренцією, де собівартість і логістика – ключові фактори, які дозволяють нам або бути успішними, або взагалі залишити їх і знижувати наше виробництво. На жаль, логістика зараз дуже дорога. Тепер же значно зростає і собівартість – адже у собівартості в нашому ГЗК-секторі більше 40% займає електроенергія", - пояснив Журавльов.

За його словами, рішення уряду про збільшення частки імпорту з 50% до 80% стало для промисловості «холодним душем», адже воно не було прокомуніковане з бізнесом, а відповідно – підприємства не включили його до своїх інвестиційних програм.

"Ми намагаємося планувати нашу роботу на якісь довгострокові періоди. І ми закладали в свою історію собівартість електроенергії, виходячи з 30-ти, потім 50%. Зараз, коли постанову поміняли і змусили нас імпортувати вже 80%, наше виробництво, на жаль, стає збитковим. Виробляти продукцію з мінусовим значенням неможливо. Тому, безумовно, така вартість електроенергії і такі постанови призводять до того, що ми, на жаль, будемо просто зупинятися", - наголосив Журавльов.

Він зауважив, що через скорочення виробництва будуть скорочуватися також і надходження до бюджету, тому дуже важливо знайти компроміс.

"Повернення до імпорту 50% електроенергії було би зараз компромісним рішенням з точки зору існування як енергосистеми України, так і ГЗК і металургійного бізнесу в Україні. Також, безумовно, нам дуже хотілося б управляти процесами планування - тому історія з викупом перетину на більш довгострокові періоди дуже важлива для нас", - резюмував Журавльов.

Нагадаємо, днями ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) закликало український уряд переглянути норму з імпорту не менше 80% е/е: подальше виробництво стає збитковим, а конкурентоспроможність на глобальному ринку знижується.