Питание собаки в жару. Влажный корм Optimeal Privilege для собак: обзор состава и отзывы

В жару тепловой удар грозит не только людям, для домашних питомцев, у которых мало потовых желез, перегрев еще более опасен. Заботливым владельцам следует знать, как оказать первую помощь при тепловом ударе и как его предотвратить, в частности, как поить и как кормить собаку в жару. Ведь правильной организации питания собак в жару отводится не последняя роль в профилактике перегрева и обезвоживания.

Как кормить собаку в жару

С наступлением жаркой погоды многие владельцы собак начинают беспокоиться из-за отсутствия у питомца аппетита, потери веса. Нередко у собаки меняются пищевые привычки, она начинает отказываться от корма, который раньше ела с удовольствием. Нельзя принуждать питомца есть, нужно знать, как и чем кормить собаку в жару. Рекомендуется:

перенести утреннее кормление на более раннее время, а вечернее – на более позднее, когда не так жарко;

допустимо сократить количество кормлений до одного в сутки (это не касается щенков, беременных и кормящих самок);

уменьшить объем порций.

Чем кормить собаку в жару

Прежде всего, у собаки должен быть беспрепятственный доступ к питьевой воде. Необходимо регулярно наполнять миску, менять воду, чтоб она была чистой, свежей и прохладной. Независимо от того, получает собака натуральное питание или готовые корма, с наступлением жары в рацион придется внести коррективы.

Поскольку в жару собака обычно ест меньше, крайне важно, чтоб питание было сбалансированным и даже небольшая порция содержала все необходимые организму вещества. Сбалансировать натуральный рацион крайне сложно, лучше давать собаке готовые корма, предпочтительно влажные, сухие в жару усиливают жажду. Заботливым владельцам, которым небезразлично, чем кормить собаку в жару, стоит обратить внимание на линейку влажных кормов Privilege ТМ Optimeal. Она разработана для собак мелких пород (весом до 10 кг), у которых риск теплового удара выше. В линейку входят корма для взрослых и щенков, преобладают беззерновые рационы. Рассмотрим состав одного из них.

Optimeal Privilege с индейкой и печенью. Состав корма

Влажный корм с индейкой и печенью в тыквенном желе линейки Optimeal Privilege предназначен для собак старше года. В его состав входят:

минимум 93% мяса и субпродуктов в кусочках, 8% приходится на мясо индейки, 17% на печень;

овощи, ягоды, лекарственные травы, в том числе тыква (2%);

рыбий (лососевый) жир, масло огуречника – источники легкоусвояемых жиров, омега-кислот;

добавка витаминов (А, D3, С, Е, группы В), сульфоаминокислоты таурин, минералов (цинк, марганец);

комплекс пребиотиков (маннаноолигосахаридов) Actigen;

комплекс очищенных бета-глюканов MacroGard.

Преимущества влажного корма для взрослых собак Optimeal Privilege

Все влажные корма Privilege готовятся с использованием очищенной воды, в рационе с индейкой и печенью ее содержание составляет 81,5%. Влажные корма рекомендуется давать питомцам круглый год для профилактики мочекаменной болезни. В жару они приобретают особое значение. Такой корм собака ест охотнее, он не вызывает жажду, а за счет высокого содержания жидкости способствует профилактике обезвоживания и теплового удара.

Есть у корма Optimeal Privilege и другие достоинства:

99,6% белков в составе корма – животного происхождения, отлично усваиваются организмом собаки. В частности, источником легкоусвояемого белка является мясо индейки. За счет этого пищеварительная система не подвергается лишним нагрузкам;

корм не содержит глютена и зерновых, потенциальных источников пищевых аллергий и расстройств пищеварения у отдельных собак;

корм богат растительными ингредиентами, которые обеспечивают организм клетчаткой, витаминами и другими ценными веществами;

пребиотики, бета-глюканы и другие компоненты комплекса Immunity Support Mix улучшают работу иммунной системы;

корм помогает бороться с дерматологическими проблемами за счет добавки омега кислот, цинка и биотина.

Optimeal Privilege: отзывы ветеринаров

Ветеринарные врачи отлично понимают, что правильное питание собак в жару позволяет избежать многих проблем и даже сохранить жизнь питомца. Поэтому многие специалисты рекомендуют влажный корм Optimeal Privilege.

Отзыв №1

У меня часто спрашивают, как кормить собаку в жару, если она отказывается от еды. Лучший выход в такой ситуации – влажный корм. Хороший состав у кормов Privilege от Оптимил – используются диетические сорта мяса, много полезных добавок, и качество воды этот производитель строго контролирует.

Валерия Лисовая, ветеринарный врач клиники Алден-Вет

Отзыв № 2

Корма Optimeal Privilege можно давать собакам круглый год, состав хорошо сбалансирован под потребности малых пород, почти все рационы беззерновые. Зимой влажные корма можно периодически добавлять в рацион, но в жару они становятся жизненно необходимыми.

Андрей Трокоз, ветеринарный врач клиники IVET

Влажный корм – основа питания собаки в жару

Чтоб защитить собаку от перегрева в жару, недостаточно найти для нее прохладный уголок в тени, ограничить нагрузки. Важен питьевой режим и правильное питание, лучше всего ежедневно давать питомцу готовый влажный корм от надежного производителя. Влажный корм Privilege от Optimeal обеспечит собаку жидкостью и легкоусвояемыми питательными веществами, а заодно укрепит защитные силы.