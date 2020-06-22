Харчування собаки в спеку. Вологий корм Optimeal Privilege для собак: огляд складу та відгуки

У спеку тепловий удар загрожує не тільки людям, для домашніх вихованців, у яких мало потових залоз, перегрів ще більш небезпечний. Турботливим власникам слід знати, як надати першу допомогу при тепловому ударі та як йому запобігти, зокрема, як поїти і як годувати собаку в спеку. Адже правильній організації харчування собак в спеку відводиться не остання роль в профілактиці перегріву та зневоднення.
З настанням спекотної погоди багато власників собак починають турбуватися через відсутність у вихованця апетиту, втрату ваги. Нерідко у собаки змінюються харчові звички, він починає відмовлятися від корму, який раніше їв з задоволенням. Не можна змушувати вихованця їсти, потрібно знати, як і чим годувати собаку в спеку. Рекомендується:
Перш за все, у собаки повинен бути безперешкодний доступ до питної води. Необхідно регулярно наповнювати миску, міняти воду, щоб вона була чистою, свіжою і прохолодною. Незалежно від того, отримує собака натуральне харчування або готові корми, з настанням спеки в раціон доведеться внести корективи.
Оскільки в спеку собака зазвичай їсть менше, вкрай важливо, щоб харчування було збалансованим і навіть невелика порція містила всі необхідні організму речовини. Збалансувати натуральний раціон вкрай складно, краще давати собаці готові корми, переважно вологі, сухі в спеку підсилюють спрагу. Турботливим власникам, яким не байдуже, чим годувати собаку в спеку, варто звернути увагу на лінійку вологих кормів Privilege ТМ Optimeal. Вона розроблена для собак дрібних порід (вагою до 10 кг), у яких ризик теплового удару вищий. У лінійку входять корми для дорослих і цуценят, переважають беззернові раціони. Розглянемо склад одного з них.
Вологий корм з індичкою і печінкою в гарбузовому желе лінійки Optimeal Privilege призначений для собак старше року. До його складу входять:
Всі вологі корми Privilege готуються з використанням очищеної води, в раціоні з індичкою і печінкою її вміст становить 81,5%. Вологі корми рекомендується давати вихованцям цілий рік для профілактики сечокам'яної хвороби. У спеку вони набувають особливого значення. Такий корм собака їсть більш охоче, він не викликає спрагу, а за рахунок високого вмісту рідини сприяє профілактиці зневоднення і теплового удару.
Є у корму Optimeal Privilege й інші переваги:
Ветеринарні лікарі чудово розуміють, що правильне харчування собак в спеку дозволяє уникнути багатьох проблем і навіть зберегти життя вихованця. Тому багато фахівців рекомендують вологий корм Optimeal Privilege.
Відгук №1
У мене часто запитують, як годувати собаку в спеку, якщо вона відмовляється від їжі. Кращий вихід в такій ситуації - вологий корм. Хороший склад у кормів Privilege від Оптиміл - використовуються дієтичні сорти м'яса, багато корисних добавок, і якість води цей виробник суворо контролює.
Валерія Лісова, ветеринарний лікар клініки Алден-Вет
Відгук № 2
Корми Optimeal Privilege можна давати собакам цілий рік, склад добре збалансований під потреби малих порід, майже всі раціони беззернові. Взимку вологі корми можна періодично додавати в раціон, але в спеку вони стають життєво необхідними.
Андрій Трокоз, ветеринарний лікар клініки IVET
Щоб захистити собаку від перегріву в спеку, недостатньо знайти для неї прохолодний куточок в тіні, обмежити навантаження. Важливим є питний режим і правильне харчування, найкраще щодня давати вихованцеві готовий вологий корм від надійного виробника. Вологий корм Privilege від Optimeal забезпечить собаку рідиною і легкозасвоюваними поживними речовинами, а заодно зміцнить захисні сили.