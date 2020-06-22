Харчування собаки в спеку. Вологий корм Optimeal Privilege для собак: огляд складу та відгуки

У спеку тепловий удар загрожує не тільки людям, для домашніх вихованців, у яких мало потових залоз, перегрів ще більш небезпечний. Турботливим власникам слід знати, як надати першу допомогу при тепловому ударі та як йому запобігти, зокрема, як поїти і як годувати собаку в спеку. Адже правильній організації харчування собак в спеку відводиться не остання роль в профілактиці перегріву та зневоднення.

Як годувати собаку в спеку

З настанням спекотної погоди багато власників собак починають турбуватися через відсутність у вихованця апетиту, втрату ваги. Нерідко у собаки змінюються харчові звички, він починає відмовлятися від корму, який раніше їв з задоволенням. Не можна змушувати вихованця їсти, потрібно знати, як і чим годувати собаку в спеку. Рекомендується:

перенести ранкове годування на більш ранній час, а вечірнє - на більш пізній, коли не так жарко;

допустимо скоротити кількість годувань до одного на добу (це не стосується цуценят, вагітних і годуючих самок);

зменшити обсяг порцій.

Чим годувати собаку в спеку

Перш за все, у собаки повинен бути безперешкодний доступ до питної води. Необхідно регулярно наповнювати миску, міняти воду, щоб вона була чистою, свіжою і прохолодною. Незалежно від того, отримує собака натуральне харчування або готові корми, з настанням спеки в раціон доведеться внести корективи.

Оскільки в спеку собака зазвичай їсть менше, вкрай важливо, щоб харчування було збалансованим і навіть невелика порція містила всі необхідні організму речовини. Збалансувати натуральний раціон вкрай складно, краще давати собаці готові корми, переважно вологі, сухі в спеку підсилюють спрагу. Турботливим власникам, яким не байдуже, чим годувати собаку в спеку, варто звернути увагу на лінійку вологих кормів Privilege ТМ Optimeal. Вона розроблена для собак дрібних порід (вагою до 10 кг), у яких ризик теплового удару вищий. У лінійку входять корми для дорослих і цуценят, переважають беззернові раціони. Розглянемо склад одного з них.

Optimeal Privilege з індичкою і печінкою. Склад корму

Вологий корм з індичкою і печінкою в гарбузовому желе лінійки Optimeal Privilege призначений для собак старше року. До його складу входять:

мінімум 93% м'яса і субпродуктів в шматочках, 8% припадає на м'ясо індички, 17% на печінку;

овочі, ягоди, лікарські трави, в тому числі гарбуз (2%);

риб'ячий (лососевий) жир, масло огірочника - джерела легкозасвоюваних жирів, омега-кислот;

добавка вітамінів (А, D3, С, Е, групи В), сульфоамінокислоти таурин, мінералів (цинк, марганець);

комплекс пребіотиків (маннаноолігосахарідів) Actigen;

комплекс очищених бета-глюканів MacroGard.

Переваги вологого корму для дорослих собак Optimeal Privilege

Всі вологі корми Privilege готуються з використанням очищеної води, в раціоні з індичкою і печінкою її вміст становить 81,5%. Вологі корми рекомендується давати вихованцям цілий рік для профілактики сечокам'яної хвороби. У спеку вони набувають особливого значення. Такий корм собака їсть більш охоче, він не викликає спрагу, а за рахунок високого вмісту рідини сприяє профілактиці зневоднення і теплового удару.

Є у корму Optimeal Privilege й інші переваги:

99,6% білків в складі корму - тваринного походження, добре засвоюються організмом собаки. Зокрема, джерелом легкозасвоюваного білка є м'ясо індички. За рахунок цього травна система не піддається зайвим навантаженням;

корм не містить глютену і зернових, потенційних джерел харчових алергій і розладів травлення у окремих собак;

корм багатий рослинними інгредієнтами, які забезпечують організм клітковиною, вітамінами та іншими цінними речовинами;

пребіотики, бета-глюкани та інші компоненти комплексу Immunity Support Mix покращують роботу імунної системи;

корм допомагає боротися з дерматологічними проблемами за рахунок добавки омега кислот, цинку та біотину.

Optimeal Privilege: відгуки ветеринарів

Ветеринарні лікарі чудово розуміють, що правильне харчування собак в спеку дозволяє уникнути багатьох проблем і навіть зберегти життя вихованця. Тому багато фахівців рекомендують вологий корм Optimeal Privilege.

Відгук №1

У мене часто запитують, як годувати собаку в спеку, якщо вона відмовляється від їжі. Кращий вихід в такій ситуації - вологий корм. Хороший склад у кормів Privilege від Оптиміл - використовуються дієтичні сорти м'яса, багато корисних добавок, і якість води цей виробник суворо контролює.

Валерія Лісова, ветеринарний лікар клініки Алден-Вет

Відгук № 2

Корми Optimeal Privilege можна давати собакам цілий рік, склад добре збалансований під потреби малих порід, майже всі раціони беззернові. Взимку вологі корми можна періодично додавати в раціон, але в спеку вони стають життєво необхідними.

Андрій Трокоз, ветеринарний лікар клініки IVET

Вологий корм - основа харчування собаки в спеку

Щоб захистити собаку від перегріву в спеку, недостатньо знайти для неї прохолодний куточок в тіні, обмежити навантаження. Важливим є питний режим і правильне харчування, найкраще щодня давати вихованцеві готовий вологий корм від надійного виробника. Вологий корм Privilege від Optimeal забезпечить собаку рідиною і легкозасвоюваними поживними речовинами, а заодно зміцнить захисні сили.