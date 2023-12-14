Pitaka — найкращий захисний чохол для iPhone 15

Як ви, ймовірно, знаєте, нещодавно був представлений iPhone 15, який викликав неабиякий фурор, і якщо ви плануєте придбати новий пристрій від Apple, вам захочеться переконатися, що у вас є ідеальний чохол для його захисту. Зверніть увагу на чохол Pitaka для iPhone 15, включаючи StarPeak MagEZ Case 4, MagEZ Case 4 і MagEZ Case Pro 4. Кожен із цих чохлів був спеціально створений, щоб забезпечити максимальну продуктивність і захист вашого нового пристрою.

Pitaka — бренд, що фокусується на інноваціях у матеріалах та гуманістичному дусі, поєднує передові матеріали та методи виробництва з повсякденними товарами, тим самим пов'язуючи світ моди, дизайну, культури та креативності. Їхня остання серія аксесуарів, створених з урахуванням iPhone 15, — відмінний приклад їхнього таланту в дизайні і показує, чому так багато користувачів смартфонів покладаються на цей бренд для своїх гаджетів. Ознайомтеся з кращими чохлами для iPhone 15 від Pitaka:

Чохол StarPeak MagEZ Case 4

З використанням технології Fusion Weaving, чохол Pitaka StarPeak MagEZ Case 4 для iPhone 15 пропонує захоплюючі види великого всесвіту в мінімалістському дизайні, який візуально привабливий. Він використовує власну технологію MagSafe Slimboard від Pitaka, і цей стильний чохол для iPhone 15 має товщину всього 0,95 мм і важить лише 17 г, забезпечуючи комфортне утримання вашого iPhone.

Чохол MagEZ Case 4

Використовуючи свою інноваційну технологію MagSafe SlimBoard, Pitaka створила надзвичайно тонкий чохол MagSafe для iPhone 15, який забезпечує неймовірне відчуття практично не додаючи ваги. Чохол MagEZ Case 4 для iPhone 15, стійкий до подряпин, виготовлений з преміального арамідного волокна, яке в п'ять разів міцніше сталі, але при цьому в п'ять разів легше. Таким чином, він може захистити ваш iPhone, не додаючи обсягу, і не піддається вицвітання чи старінню, зберігаючи привабливий зовнішній вигляд на багато років.

Чохол MagEZ Case Pro 4

Чохол MagEZ Case Pro 4 із жорсткою конструкцією пройшов тестування за стандартом MIL-STD-810H і захищає ваш телефон від усіляких пошкоджень, тому вам не доведеться турбуватися про свій останній смартфон Apple, коли ви в дорозі. Арамідне волокно аерокосмічного класу бездоганно інтегрується з TPU у всіх вимірах, причому кожна сторона покрита арамідним волокном для захисту тильної сторони та боків вашого iPhone 15.

Піднятий металевий край камери на MagEZ Case Pro 4 захищає лінзи камери від подряпин і пошкоджень під час використання, а в кожен чохол вбудовано найпотужніші магніти N52SH, які допомагають надійно приєднати ваш iPhone 15 до зарядного пристрою, сумісного з MagSafe, наприклад MagEZ Slider 2 або MagEZ Car Mount Pro для стабільної бездротової зарядки.