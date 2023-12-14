Pitaka – лучший защитный чехол для iPhone 15

Как вы, вероятно, знаете, недавно был представлен iPhone 15, который произвел большой фурор, и если вы планируете приобрести новое устройство от Apple, вам захочется убедиться, что у вас есть идеальный чехол для его защиты. Обратите внимание на чехол Pitaka для iPhone 15, включая StarPeak MagEZ Case 4, MagEZ Case 4 и MagEZ Case Pro 4. Каждый из этих чехлов был специально создан для обеспечения максимальной производительности и защиты вашего нового устройства.
Pitaka — бренд, фокусирующийся на инновациях в материалах и гуманистическом духе, сочетающий передовые материалы и методы производства с повседневными товарами, связывая тем самым мир моды, дизайна, культуры и креативности. Их последняя серия аксессуаров, созданных с учетом iPhone 15, – отличный пример их таланта в дизайне и показывает, почему так много пользователей смартфонов полагаются на этот бренд для своих гаджетов. Ознакомьтесь с лучшими чехлами для iPhone 15 от Pitaka:
С использованием технологии Fusion Weaving, чехол Pitaka StarPeak MagEZ Case 4 для iPhone 15 предлагает захватывающие виды большой вселенной в минималистском дизайне, который визуально привлекателен. Он использует собственную технологию MagSafe Slimboard от Pitaka, и этот стильный чехол для iPhone 15 имеет толщину всего 0,95 мм и весит всего 17 г, обеспечивая комфортное удержание вашего iPhone.
Используя свою инновационную технологию MagSafe SlimBoard, Pitaka создала очень тонкий чехол MagSafe для iPhone 15, который обеспечивает невероятное ощущение практически не прибавляя веса. Чехол MagEZ Case 4 для iPhone 15, устойчив к царапинам, изготовлен из премиального арамидного волокна, которое в пять раз прочнее стали, но при этом в пять раз легче. Таким образом, он может защитить ваш iPhone, не добавляя объема, и не подвергается выцветанию или старению, сохраняя привлекательный внешний вид на многие годы.
Чехол MagEZ Case Pro 4 с жесткой конструкцией прошел тестирование по стандарту MIL-STD-810H и защищает ваш телефон от всяческих повреждений, поэтому вам не придется беспокоиться о своем последнем смартфоне Apple, когда вы в пути. Арамидное волокно аэрокосмического класса безупречно интегрируется с TPU во всех измерениях, причем каждая сторона покрыта арамидным волокном для защиты тыльной стороны и боков вашего iPhone 15.
Поднятый металлический край камеры на MagEZ Case Pro 4 защищает линзы камеры от царапин и повреждений при использовании каждый чехол встроен самые мощные магниты N52SH, которые помогают надежно подсоединить ваш iPhone 15 к зарядному устройству, совместимому с MagSafe, например MagEZ Slider 2 или MagEZ Car Mount Pro для стабильной беспроводной зарядки.