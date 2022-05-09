Пить нельзя. В Николаеве запустили техническую воду, есть проект для решения проблемы

В Николаеве в жилых домах из-под кранов начала идти техническая вода. Однако на ней не стоит готовить еду или использовать для питья.
Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"Сейчас вода уже пробивается в системы и мы постепенно будем объем добавлять, чтобы город был полностью с водой. Это техническая вода, там с бактериями не очень хорошо. Ее нельзя использовать для питья или готовить еду", - заявил он.
По словам Кима, у ОВА есть проект для решения проблемы, согласно которому будут произведены 16 скважин.
"Со временем мы выведем воду из реки, сменим ее на подводную", - добавил он.
Ранее Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета 56 млн гривен на восстановление водоснабжения в Николаеве.
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