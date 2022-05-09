Пить нельзя. В Николаеве запустили техническую воду, есть проект для решения проблемы

В Николаеве в жилых домах из-под кранов начала идти техническая вода. Однако на ней не стоит готовить еду или использовать для питья.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Сейчас вода уже пробивается в системы и мы постепенно будем объем добавлять, чтобы город был полностью с водой. Это техническая вода, там с бактериями не очень хорошо. Ее нельзя использовать для питья или готовить еду", - заявил он.

По словам Кима, у ОВА есть проект для решения проблемы, согласно которому будут произведены 16 скважин.

"Со временем мы выведем воду из реки, сменим ее на подводную", - добавил он.