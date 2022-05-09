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Пити не можна. У Миколаєві запустили технічну воду, є проект для вирішення проблеми

Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesti com)
Автор: Валерія Поліщук

У Миколаєві в житлових будинках з-під кранів почала йти технічна вода. Однак на ній не варто готувати їжу або використовувати для пиття.

Про це заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Зараз вода вже пробивається в системи і ми поступово будемо обсяг додавати, щоб місто було повністю з водою. Це технічна вода, там з бактеріями не дуже добре. Її не можна використовувати для пиття або готувати їжу", - заявив він.

За словами Кіма, в ОВА є проект для вирішення проблеми, згідно з яким будуть зроблені 16 свердловин.

"З часом ми виведемо воду з річки, змінимо її на підводну", - додав він.

Раніше Кабмін виділив з резервного фонду держбюджету 56 млн гривень на відновлення водопостачання в Миколаєві.

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Виталий КимМиколаївВійна Росії проти України