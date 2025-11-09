Пісторіус заявив, що Німеччина має стати "готовою до війни" через загрозу з боку Росії

Його ініціатива викликала гострі політичні дискусії, хоча сам міністр залишається найпопулярнішим політиком у ФРН - навіть попри опір усередині соціал-демократичної партії.

Пісторіус наголошує, що Німеччина має зміцнити оборону, адже агресивна політика Москви та заклики США до більшої самостійності Європи у сфері безпеки вимагають конкретних дій.

Після Другої світової війни країна позиціонувала себе як «мирний проєкт», однак сьогодні експерти визнають, що Бундесвер залишається недоукомплектованим і технічно відсталим. Армії бракує близько 80 тисяч військовослужбовців до запланованих 260 тисяч, яких планують набрати протягом наступного десятиліття.

"Німці хотіли б бути як Швейцарія - економічно успішними, але політично нейтральними. Ми не готові знову серйозно думати про війну", - прокоментував однопартієць міністра Зігмар Габріель.

Щоб частково вирішити проблему комплектування, Пісторіус запропонував модель добровільної служби - компроміс між позицією партії, яка виступає проти примусового призову, та необхідністю посилити армію. Проте цю ініціативу заблокував Християнсько-демократичний союз.

Пізніше урядова коаліція висунула нову ідею - частковий призов через лотерею, але Пісторіус не підтримав і цей варіант.