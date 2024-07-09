Писториус запросил деньги на помощь Украине сверх 7 млрд евро в бюджете Германии, - Spiegel

Примерно 7 млрд евро, выделенные на поддержку Киева в нынешнем федеральном бюджете Германии, в основном израсходованы или привязаны к контрактам. На новые поставки на вторую половину 2024 года осталось чуть менее 200 млн евро.

Поэтому министр обороны Борис Писториус запросил дополнительное финансирование у министра финансов Кристиана Линднера

По данным издания, Писториус уже неофициально проинформировал Линднера, что пакет помощи Украине в вооружениях должен быть увеличен еще на 4 миллиарда евро во второй половине 2024 года. Поддержка планируется в так называемом штабе Украины под руководством генерал-майора Кристиана Фрейдинга. Ее эксперты считают необходимым сохранить постоянную помощь Украине вооружениями до конца 2024 года.

По информации Spiegel, Писториус хочет использовать новые деньги для доставки в Украину в этом году большего количества боеприпасов, срочно необходимых запасных частей и, возможно, большего количества танков Leopard 1A.

Министр финансов Линднер, однако, призвал федеральное правительство экономить деньги. Чрезмерные расходы, такие как дополнительные четыре миллиарда для Украины, вероятно, будут для него неудобны. Однако в оборонном ведомстве поставки боеприпасов и запасных частей считают необходимыми для того, чтобы Украина могла продолжать защищаться от России, пишет издание.

Деньги "в основном потрачены"

Ранее Писториус не захотел вдаваться в подробности внутренних дискуссий с Линднером. Украинские средства на 2024 год "в значительной степени израсходованы и зарезервированы", сказал он, когда его спросили об этом. Он лишь косвенно подтвердил разговоры с Линднером о свежих деньгах. "В настоящее время мы работаем над привлечением дополнительных средств, чтобы продолжить работу в этом году", - сказал министр.

Как отмечает Spiegel, борьба за деньги на дальнейшие пакеты вооружений приходится на неподходящее время для федерального правительства. На саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе Берлин хочет заявить о себе как о стойком стороннике Украины. Писториус не единственный, кто в последние недели неоднократно повторял, что Германия сейчас является вторым по величине финансистом поставок вооружений после США. Однако поставки из Германии, которые уже начались, вероятно, закончатся самое позднее поздней осенью без новых денег.