Пісторіус скептично поставився до кругового обміну Taurus із Великобританією

Відповідаючи на запитання, чи є це відповідним рішенням для дебатів щодо Taurus, Пісторіус сказав: "Я так не думаю".

"Але це було все, - сказав міністр.

Передісторія

Напередодні глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Великобританія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як пояснив Кемерон, Лондон припускає можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

При цьому глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відкрита до пропозиції щодо обміну ракет із Британією.

Наразі тривають дискусії про передачу Україні німецьких ракет Taurus, здатних знищувати цілі на відстані до 500 км. Берлін поки виступає проти, але Україна та союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити рішення.

Докладніше про те, чи таки Україна отримає німецькі далекобійні ракети - у матеріалі РБК-Україна.

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