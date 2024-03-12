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Пісторіус скептично поставився до кругового обміну Taurus із Великобританією

Фото: голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично ставиться до ідеї міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона про круговий обмін ракет Taurus і Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Відповідаючи на запитання, чи є це відповідним рішенням для дебатів щодо Taurus, Пісторіус сказав: "Я так не думаю".

"Але це було все, - сказав міністр. 

Передісторія

Напередодні глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Великобританія готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як пояснив Кемерон, Лондон припускає можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

При цьому глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відкрита до пропозиції щодо обміну ракет із Британією.

Наразі тривають дискусії про передачу Україні німецьких ракет Taurus, здатних знищувати цілі на відстані до 500 км. Берлін поки виступає проти, але Україна та союзники закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити рішення.

Докладніше про те, чи таки Україна отримає німецькі далекобійні ракети - у матеріалі РБК-Україна.

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