Пісторіус про "прослушку" німецьких офіцерів: частина інформаційної війни РФ

Прослуховування старших офіцерів німецьких Військово-повітряних сил та публікація їх розмови є частиною інформаційної війни, яку веде Росія.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.
За словами німецького міністра, публікація російськими пропагандистами перехопленої розмови офіцерів ВПС Німеччини - це "гібридна дезінформаційна атака" з боку Росії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана. А німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки почало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.
Вчора в Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови німецьких офіцерів, але перевіряли достовірність опублікованого росіянами запису.
Після цього віце-голова парламентської групи "Зелених" Агнешка Брюггер звинуватила Росію та диктатора Володимира Путіна у намаганні дестабілізувати ситуацію в Німеччині.
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