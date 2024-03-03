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Пісторіус про "прослушку" німецьких офіцерів: частина інформаційної війни РФ

Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прослуховування старших офіцерів німецьких Військово-повітряних сил та публікація їх розмови є частиною інформаційної війни, яку веде Росія.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.

За словами німецького міністра, публікація російськими пропагандистами перехопленої розмови офіцерів ВПС Німеччини - це "гібридна дезінформаційна атака" з боку Росії.

Перехоплення розмови німецьких офіцерів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана. А німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки почало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.

Вчора в Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови німецьких офіцерів, але перевіряли достовірність опублікованого росіянами запису.

Після цього віце-голова парламентської групи "Зелених" Агнешка Брюггер звинуватила Росію та диктатора Володимира Путіна у намаганні дестабілізувати ситуацію в Німеччині.

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Російська Федерація