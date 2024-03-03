Писториус о "прослушке" немецких офицеров: часть информационной войны РФ

Прослушивание старших офицеров немецких Военно-воздушных сил и публикация их беседы является частью информационной войны, которую ведет Россия.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.
По словам немецкого министра, публикация российскими пропагандистами перехваченного разговора офицеров ВВС Германии - это "гибридная дезинформационная атака" со стороны России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что это событие будет быстро расследовано. А немецкое Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку возможного перехвата российской стороной разговоров немецких офицеров.
Вчера в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.
После этого вице-глава парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Россию и диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.
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