Пісторіус пояснив, чому Німеччина не накопичує дрони для потенційної війни з РФ

Німеччина не буде створювати запаси дронів для потенційної війни з РФ, оскільки прогрес у цій сфері надто швидкий. Водночас якщо війна все ж станеться, Берлін зможе розпочати швидке виробництво безпілотників.

Про це заявив глава німецького Міноборони Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він зазначив, що технології змінюються протягом кількох місяців, тому накопичення дронів є безглуздим рішенням.

"У розробці безпілотників ми спостерігаємо дедалі коротші цикли інновацій. Технології кардинально змінюються протягом 2-3 місяців, зокрема у сфері захисту від безпілотників. Тому безглуздо сьогодні накопичувати безпілотники на мільярди євро, які застаріють уже післязавтра", - сказав Пісторіус.

Замість цього Берлін сконцентрувався на розробці нових видів зброї та підготовці оборонної промисловості до можливої війни.

"Разом із компаніями ми забезпечимо, щоб у разі війни ці найсучасніші варіанти (озброєнь — ред.) могли бути вироблені швидко та у великій кількості", — пояснив глава Міноборони Німеччини.

Пісторіус вважає, що бронетехніка продовжить відігравати вирішальну роль поряд із дронами. Тобто, війна майбутнього матиме загальновійськовий характер.

"Росія виробляє більше "шахедів" та подібних БПЛА, ніж застосовує. Війна в Україні демонструє величезну важливість дронів у сучасній війні. Однак і важка техніка продовжить відігравати вирішальну роль. Військові експерти кажуть, що війна майбутнього матиме загальновійськовий характер: із застосуванням гаубиць, танків та літаків, а також кіберпростору і, звісно, безпілотних систем", - резюмував він.