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Пісторіус пояснив, чому Німеччина не доєдналась до коаліції винищувачів

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Німеччина не братиме участі у коаліції винищувачів, адже не має на своєму озброєнні літаків F-16, які мають передати Україні держави-союзники.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Він зазначив, що Будндесвер використовує літаки Eurofighter та Tornado, тож не зможе доєднатись до коаліції. Водночас Пісторіус заявив, що Німеччина є експертои у питанні танків та протиповітряної оборони, "яка має величезне значення".

Також міністр повідомив, що до кінця року Німеччина має підготувати майже 10 тисяч українських військових.

"Жодна країна у світі не навчила стільки", - сказав він.

F-16 для України

Нещодавно деякі країни-союзники оголосили про намір навчати українських пілотів на F-16, а також про надання цих винищувачів. Очолили коаліцію Данія та Нідерланди, а Польща, Швеція, Бельгія, Франція та США доєднались до неї.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікує початок авчання українців на F-16 вже у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців.

В свою чергу, видання Politico днями писало, що Україна зможе отримати винищувачі на початку наступного року.

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F-16