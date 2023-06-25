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Писториус объяснил, почему Германия не присоединилась к коалиции истребителей

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Германия не будет участвовать в коалиции истребителей, ведь не имеет на своем вооружении самолетов F-16, которые должны передать Украине государства-союзники.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он отметил, что Будндесвер использует самолеты Eurofighter и Tornado и не сможет присоединиться к коалиции. В то же время Писториус заявил, что Германия является экспертами по вопросу танков и противовоздушной обороны, "имеющей огромное значение".

Также министр сообщил, что до конца года Германия должна подготовить около 10 тысяч украинских военных.

"Ни одна страна в мире не научила столько", - сказал он.

F-16 для Украины

Недавно некоторые страны-союзники объявили о намерении учить украинских пилотов на F-16, а также о предоставлении этих истребителей. Возглавили коалицию Дания и Нидерланды, а Польша, Швеция, Бельгия, Франция и США присоединились к ней.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает начало обучения украинцев на F-16 уже в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев.

В свою очередь, издание Politico на днях писало, что Украина сможет получить истребители в начале следующего года.

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F-16