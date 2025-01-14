Пісторіус про пакет на 3 млрд євро для України: робимо все, але є проблема бюджету

"Хочу підкреслити, що незалежно від того, який уряд прийде після 23 лютого, підтримка Німеччини для України залишиться надійною, міцною і рішучою. Немає сумнівів у цьому", - заявив він.

Що стосується пакета на 3 млрд євро, то, за його словами, уряд робить усе, але ще не завершилися внутрішні переговори.

"Це питання коштів, яких там (у бюджеті, - ред.) немає. Це фіскальна проблема бюджету і нам потрібно її вирішити, ми намагаємося знайти рішення. Інші партії, які можуть увійти в майбутній уряд, показують готовність рухатися в цьому напрямку. Я оптимістично налаштований", - додав Пісторіус.

Чому затримується великий пакет для України

Як пише Spiegel, Пісторіус і міністр закордонних справ Анналена Бербок хотіли ще до виборів у Бундестаг 23 лютого виділити додатковий бюджет на 3 млрд євро для України. І українська сторона вже подала список озброєнь.

Очікувалося, що перед виборами кошти запросять як надпланові видатки. Раніше уряд Німеччини вже використовував такий маневр. Однак втілення плану застопорилося після того, як відомство канцлера дало зрозуміти, що не підтримує ідею.

За даними Spiegel, Шольц не хоче ставити майбутній федеральний уряд перед фактом і нібито не бачить нагальної потреби в будь-яких діях.