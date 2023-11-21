Пісторіус оголосить про новий пакет допомоги Україні. Bild дізнався чи дадуть ракети Taurus

Пісторіус заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну у військовому плані і 21 листопада під час його візиту до Києва оголосить про новий пакет озброєнь.

Втім, він включатиме все те, що Німеччина вже постачала (тобто у пакеті будуть ті ж види озброєнь, що вже постачалися, не щось нове, - ред.). Як уточнює видання, зокрема, далекобійні ракети Taurus "Україна продовжить даремно чекати".

"Нового статусу з цього приводу (з постачання цього виду ракет, - ред.) немає", - пояснив Пісторіус журналістам.

Візит Пісторіуса в Київ та постачання Україні ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 21 листопада прибув до України з неоголошеним візитом. Це другий приз'їзд Пісторіуса до Києва з моменту вступу на посаду міністра оборони. Востаннє Пісторіус був у Києві у лютому 2023 року.

Нагадаємо, що Україна вже кілька місяців звертається до Німеччини щодо передачі крилатих ракет Taurus. Вони здатні бити до 500 км. На початку листопада повідомлялось, що Німеччина ще не визначилася в питанні постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Ще однією з причин відмови називався той факт, що нібито Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією.