В случае нападения главы Кремля Владимира Путина на Германию, страна должна иметь возможность вести войну. Для этого нужен бюджет на оборону около 90 млрд евро в год.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"С 2028 года нам нужен оборонный бюджет не менее 80 млрд евро, скорее всего, 90 млрд евро в год, чтобы соответствовать требованиям, которые мы имеем из-за усиленной ситуации с безопасностью. Если Путин нападет, мы должны иметь возможность вести войну", - сказал он. По его словам, если Германия будет финансировать необходимые расходы на оборону из обычного бюджета, это "задушит способность государства действовать, поставит под угрозу социальную безопасность и, таким образом, усилит экстремистские партии".