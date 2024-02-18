ua en ru
Нд, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пісторіус - Конгресу США: відмова допомагати Україні нашкодить економіці Америки

Мюнхен, Неділя 18 лютого 2024 20:41
UA EN RU
Пісторіус - Конгресу США: відмова допомагати Україні нашкодить економіці Америки Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Конгрес США продовжити підтримку України, оскільки відмова від цього зобов'язання може нашкодити американській економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пояснив Пісторіус в розмові з Bloomberg, продовження російської агресії може зашкодити співробітництву у сфері безпеки з США, завдати шкоди американським оборонним підрядникам, а також послабити Європу і торговельні відносини ЄС з американською економікою, яка є найбільшою у світі.

Німецький міністр також наголосив, що поразка України у війні з РФ нашкодить не лише Європі, але й самим Сполученим Штатам.

"Географічно Європа знаходиться далеко від Айови або Вісконсіна, але все ж вона дуже близька з точки зору політики безпеки. Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для США", - сказав Пісторіус.

Допомога Україні від США

У США закінчилися кошти, виділені на допомогу Україні. Минулого року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом на виділення понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону.

Однак цей запит був розкритикований Республіканською партією в Конгресі. Республіканці вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів і тому не підтримали ініціативу. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

У лютому Сенат США підтримав власний законопроект про допомогу Україні та Ізраїлю на понад 90 млрд доларів. На допомогу України в ньому передбачено 60 млрд євро. Однак, Палата представників США пішла на канікули та не зможе розглянути цей законопроект раніше березня.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, фінансовий пакет від США життєво важливий для України й альтернатив йому немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Допомога Україні Конгресс США
NEWS
Авдіївка на карті бойових дій: що відбувається на фронті сьогодні
Авдіївка на карті бойових дій: що відбувається на фронті сьогодні
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті