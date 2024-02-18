Пісторіус - Конгресу США: відмова допомагати Україні нашкодить економіці Америки

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Конгрес США продовжити підтримку України, оскільки відмова від цього зобов'язання може нашкодити американській економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пояснив Пісторіус в розмові з Bloomberg, продовження російської агресії може зашкодити співробітництву у сфері безпеки з США, завдати шкоди американським оборонним підрядникам, а також послабити Європу і торговельні відносини ЄС з американською економікою, яка є найбільшою у світі.

Німецький міністр також наголосив, що поразка України у війні з РФ нашкодить не лише Європі, але й самим Сполученим Штатам.

"Географічно Європа знаходиться далеко від Айови або Вісконсіна, але все ж вона дуже близька з точки зору політики безпеки. Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для США", - сказав Пісторіус.

Допомога Україні від США

У США закінчилися кошти, виділені на допомогу Україні. Минулого року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з запитом на виділення понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону.

Однак цей запит був розкритикований Республіканською партією в Конгресі. Республіканці вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів і тому не підтримали ініціативу. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

У лютому Сенат США підтримав власний законопроект про допомогу Україні та Ізраїлю на понад 90 млрд доларів. На допомогу України в ньому передбачено 60 млрд євро. Однак, Палата представників США пішла на канікули та не зможе розглянути цей законопроект раніше березня.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, фінансовий пакет від США життєво важливий для України й альтернатив йому немає.

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