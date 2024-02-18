Писториус - Конгрессу США: отказ помогать Украине навредит экономике Америки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как объяснил Писториус в разговоре с Bloomberg, продолжение российской агрессии может нанести ущерб сотрудничеству в сфере безопасности с США, нанести ущерб американским оборонным подрядчикам, а также ослабить Европу и торговые отношения ЕС с американской экономикой, которая является крупнейшей в мире.

Немецкий министр также подчеркнул, что поражение Украины в войне с РФ навредит не только Европе, но и самим Соединенным Штатам.

"Географически Европа находится далеко от Айовы или Висконсина, но все же она очень близка с точки зрения политики безопасности. Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для США", - сказал Писториус.

Помощь Украине от США

В США закончились средства, выделенные на помощь Украине. В прошлом году президент США Джо Байден обратился в Конгресс с запросом на выделение более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы.

Однако этот запрос был подвергнут критике Республиканской партией в Конгрессе. Республиканцы требовали более жестких мер по охране границ и потому не поддержали инициативу. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

В феврале Сенат США поддержал собственный законопроект о помощи Украине и Израилю более чем на 90 млрд долларов. На помощь Украине в нем предусмотрено 60 млрд евро. Однако, Палата представителей США ушла на каникулы и не сможет рассмотреть этот законопроект раньше марта.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, финансовый пакет от США жизненно важен для Украины и альтернатив ему нет.

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