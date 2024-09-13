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Пісторіус допустив використання західної зброї для ударів углиб Росії

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про допустимість використання Україною західної зброї для ударів по цілях на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Під час виступу в Берліні Пісторіус зазначив, що міжнародне право не забороняє такі дії. Однак рішення про те, чи варто дозволяти таке застосування, залишається за країнами, що постачають зброю, додав міністр.

Пісторіус наголосив, що США і Велика Британія можуть бути на межі того, щоб дозволити використання їхніх озброєнь для ударів по Росії.

"Партнери, які постачають зброю, вільні у своїх рішеннях", - зазначив глава оборонного відомства.

Коментуючи можливу реакцію російського диктатора Володимира Путіна, який може розцінити такі дії як ескалацію конфлікту, Пісторіус заявив: "Погрози Путіна - це всього лише погрози. Він погрожує, коли хоче, і заманює, коли вважає за потрібне".

Дозвіл бити вглиб РФ

Україна отримує далекобійні ракети від Великої Британії, США та Франції, однак удари по території Росії все ще перебувають під обмеженнями.

Прес-секретар Білого дому Джон Кірбі заявив, що США продовжують вести закриті переговори з Україною з цього питання.

Очікується, що найближчим часом президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, і однією з тем обговорення стане можливість завдання ЗСУ ударів по російській території.

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