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Пісторіус про ядерні погрози Путіна: Не сприймайте занадто серйозно

Фото: Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ядерні погрози російського президента Володимира Путіна не слід сприймати надто серйозно.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Пісторіус не бачить ризику ескалації загроз ядерної зброї з боку Путіна.

"Ми не повинні дозволяти обманювати себе кожною його заявою", - заявив він на засіданні групи ядерного планування НАТО у Брюсселі.

Путін має особливий спосіб ведення гібридної війни, продовжив Пісторіус. "Іноді він загрожує, іноді спокушає, іноді виглядає роздратованим, а потім знову агресивним", - сказав він.

Німеччині та НАТО доведеться навчитися справлятися з цим та продовжувати курс на підтримку України, а також власну оборону та стримування, додав Пісторіус.

Ядерний блеф Путіна

Путін після початку війни проти України неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю. За даними опитування "Левада-Центру", близько 30% росіян чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

Однак Українці вважають ядерний шантаж Росії блефом, а Україна входить до країн світу, де найнижчий рівень страху ядерної загрози.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на НАТО до 2029 року. Цим він обґрунтував пропозицію повернути 6-місячну службу до німецької армії.

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