UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пістолети йшли поштою. Поліція заблокувала канал постачання зброї до Києва

Фото: поліція заблокувала канал постачання зброї до Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохоронці викрили канал постачання вогнепальної зброї до Києва. Канал налагодив мешканець Кривого Рогу, який постачав пістолети поштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну прокуратуру.

Слідство встановило, що підозрюваний, маючи навички на переробку сигнальних пістолетів на вогнепальні, створив та адміністрував Telegram-канал, у якому налагодив збут зброї.

"Задокументовано 3 епізоди збуту переробленої вогнепальної зброї, які зловмисник відправляв до Києва через поштові відділення, а кошти за зброю отримував на власну банківську картку", - розповіли у прокуратурі.

Фото: правоохоронці затримали зловмисника, який постачав зброю до Києва (t.me/kyiv_pro_office)

Зловмисника затримали на гарячому під час чергового збуту "продукції".

Наразі йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурну мережу Росії, яка готувала провокації в Одесі до дня народження президента РФ Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЗброя в УкраїніТоргівля зброєю