Пистолеты шли по почте. Полиция заблокировала канал поставки оружия в Киев

Следствие установило, что подозреваемый, имея навыки на переработку сигнальных пистолетов в огнестрельные, создал и администрировал Telegram-канал, в котором наладил сбыт оружия.

"Задокументировано 3 эпизода сбыта переработанного огнестрельного оружия, которые злоумышленник отправлял в Киев через почтовые отделения, а денежные средства за оружие получал на собственную банковскую карту", - рассказали в прокуратуре.

Фото: правоохранители задержали злоумышленника, который поставлял оружие в Киев (t.me/kyiv_pro_office)

Злоумышленника задержали на горячем во время очередного сбыта "продукции".

Сейчас ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.