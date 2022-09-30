Пистолеты шли по почте. Полиция заблокировала канал поставки оружия в Киев
Правоохранители разоблачили канал поставки огнестрельного оружия в Киев. Канал наладил житель Кривого Рога, который поставлял пистолеты по почте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичную прокуратуру.
Следствие установило, что подозреваемый, имея навыки на переработку сигнальных пистолетов в огнестрельные, создал и администрировал Telegram-канал, в котором наладил сбыт оружия.
"Задокументировано 3 эпизода сбыта переработанного огнестрельного оружия, которые злоумышленник отправлял в Киев через почтовые отделения, а денежные средства за оружие получал на собственную банковскую карту", - рассказали в прокуратуре.
Фото: правоохранители задержали злоумышленника, который поставлял оружие в Киев (t.me/kyiv_pro_office)
Злоумышленника задержали на горячем во время очередного сбыта "продукции".
Сейчас ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее СБУ разоблачила агентурную сеть России, которая готовила провокации в Одессе ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.
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