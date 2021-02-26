Пистолет Януковича у задержанного осенью полицейского оказался самодельным

По ее словам, обвинительный акт в отношении задержанного за торговлю наркотиками полицейского уже направили в суд. При обыске у него обнаружили кокаин, пакеты с метамфетамином, патроны и пистолет, на котором была надпись с именем Януковича

Экспертиза установила, что этот пистолет - самодельный и собран из частей разных пистолетов. По функциональным характеристикам относится к травматическому оружию. Но затвор, на котором есть имя Януковича, является частью пистолета, действительно когда-то подаренного ему.

"Подозреваемый, который, кстати, уже уволен из рядов полиции, так и не признался, как к нему попало оружие Януковича. Сказал, что нашел. Пистолет сейчас является вещественным доказательством в уголовном производстве и его дальнейшую судьбу будет решать суд", - добавила Максимец.