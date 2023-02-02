Письмовий звіт щодо виконання Україною семи рекомендацій ЄС буде восени, - фон дер Ляєн

Європейська комісія надасть письмовий звіт щодо виконання Україною семи рекомендацій для вступу в ЄС восени, а усне оновлення буде весною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президенна Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на брифінгу за підсумками засідання уряду та Єврокомісії.
"Україна є країною-кандидатом і ми погодилися щодо виконання семи кроків. Україна вже демонструє хороший прогрес у цих семи кроках. Буде, звичайно, усне оновлення щодо прогресу для країн-членів ЄС. Це відбудеться весною. Але фокус перебуває на великому письмовому звіті стосовно розширення, який буде восени", - сказала фон дер Ляєн.
За її словами, зараз сервіси Єврокомісії збирають дані.
Нагадаємо, сьогодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем та іншими посадовцями приїхали в Київ. Вони провели консультації з українським урядом та зустрілися із президентом Володимиром Зеленського.
Додамо, що на завтра запланований саміт Україна-ЄС під час якого Брюссель оцінить перспективи вступу України в ЄС та її дії на шляху до членства.
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