RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Письменный отчет по выполнению Украиной семи рекомендаций ЕС будет осенью, - фон дер Ляен

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия предоставит письменный отчет о выполнении Украиной семи рекомендаций по вступлению в ЕС осенью, а устное обновление будет весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен на брифинге по итогам заседания правительства и Еврокомиссии.

"Украина является страной-кандидатом и мы согласились на выполнение семи шагов. Украина уже демонстрирует хороший прогресс в этих семи шагах. Будет, конечно, устное обновление прогресса для стран-членов ЕС. Это произойдет весной. Но фокус находится на большом письменном отчете относительно расширение, которое будет осенью", - сказала фон дер Ляен.

По ее словам, сейчас сервисы Еврокомиссии собирают данные.

Напомним, сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе председателем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и другими чиновниками приехали в Киев. Они провели консультации с украинским правительством и встретились с президентом Владимиром Зеленским.

Добавим, что на завтра запланированный саммит Украина-ЕС, в ходе которого Брюссель оценит перспективы вступления Украины в ЕС и ее действия на пути к членству.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВступление в ЕСУрсула фон дер Ляйен