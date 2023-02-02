Письменный отчет по выполнению Украиной семи рекомендаций ЕС будет осенью, - фон дер Ляен

Европейская комиссия предоставит письменный отчет о выполнении Украиной семи рекомендаций по вступлению в ЕС осенью, а устное обновление будет весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен на брифинге по итогам заседания правительства и Еврокомиссии.

"Украина является страной-кандидатом и мы согласились на выполнение семи шагов. Украина уже демонстрирует хороший прогресс в этих семи шагах. Будет, конечно, устное обновление прогресса для стран-членов ЕС. Это произойдет весной. Но фокус находится на большом письменном отчете относительно расширение, которое будет осенью", - сказала фон дер Ляен. По ее словам, сейчас сервисы Еврокомиссии собирают данные.