Письменный отчет по выполнению Украиной семи рекомендаций ЕС будет осенью, - фон дер Ляен

Европейская комиссия предоставит письменный отчет о выполнении Украиной семи рекомендаций по вступлению в ЕС осенью, а устное обновление будет весной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен на брифинге по итогам заседания правительства и Еврокомиссии.
"Украина является страной-кандидатом и мы согласились на выполнение семи шагов. Украина уже демонстрирует хороший прогресс в этих семи шагах. Будет, конечно, устное обновление прогресса для стран-членов ЕС. Это произойдет весной. Но фокус находится на большом письменном отчете относительно расширение, которое будет осенью", - сказала фон дер Ляен.
По ее словам, сейчас сервисы Еврокомиссии собирают данные.
Напомним, сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе председателем дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и другими чиновниками приехали в Киев. Они провели консультации с украинским правительством и встретились с президентом Владимиром Зеленским.
Добавим, что на завтра запланированный саммит Украина-ЕС, в ходе которого Брюссель оценит перспективы вступления Украины в ЕС и ее действия на пути к членству.
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