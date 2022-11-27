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Після звільнення Херсону в місті вперше провели операцію на серці

Фото: в Херсоні зробили успішну операцію на серці (Херсонська ОВА)
Автор: Антон Малиновський

Херсонська обласна лікарня повертається до штатного режиму роботи - там вперше після деокупації провели успішну операцію на серці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Так, в лікарні провели стентування коронарних судин 71-річному пацієнтові. Операцію робив лікар-кардіолог, який прибув на допомогу херсонським колегам із Одеси.

Янушевич розповів, що лікарня вже працює в штатному режимі: туди повернули електроживлення, там вже працює частина відділень, серед яких гематологічний та діалізний центри, а також вже доступні обстеження на КТ-апараті та ангіографі.

Крім цього, лікарня обладнана трьома бомбосховищами з ліжками та системою вентиляції.

Нагадаємо, під час окупації Херсону деякі російські військові звертались до місцевих лікарів з проханням виписати їм фейкові діагнози, щоб втікати з фронту.

Також повідомлялось, що у Херсоні проходить евакуація пацієнтів міських лікарень у зв'язку з постійними обстрілами російських окупантів.

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ХерсонВійна Росії проти України