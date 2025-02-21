Після зміни стратегії: Mercedes-Benz анонсував одразу кілька нових автомобілів

У 2024 році продажі легкових автомобілів Mercedes-Benz впали на 3%, а легкої комерційної техніки – на 9,4%. Загальний прибуток компанії скоротився на 4,5% (до 145,6 млрд євро), а чистий прибуток обрушився відразу на 28% (до 10,4 млрд євро). Але у компанії підготували рятівну стратегію, яка передбачає наймасштабніше оновлення модельного ряду в історії.

Так, до кінця 2027 року Mercedes-Benz обіцяє вивести на ринок кілька десятків нових та оновлених моделей. Наприклад, ексклюзивно для Китаю заявлено аж сім новинок, хоча конкретизовано лише одну — довгобазний кросовер GLE, який вийде в середині 2026 року. Найближчою глобальною прем'єрою має стати седан Mercedes-Benz CLA нового покоління, який матиме як бензинові, так і електричні версії.

З новим CLA компанія остаточно перейде на стратегію уніфікації бензинових та електричних моделей в одному кузові. Досвід з окремими електричними моделями EQC, EQS та EQE виявився провальним, насамперед через їхній незвичний дизайн.

Тому тепер електромобілі Mercedes-Benz виглядатимуть так само, як і машини з ДВЗ. Вже анонсовано електричні версії C-Class, E- Class та кросовера GLC. Для різних моделей та ринків Mercedes-Benz використовуватиме дорожчі NMC-батареї або доступні літій-залізо-фосфатні акумулятори. У 2027 році частка електрифікованих машин повинна скласти 30% від усіх продажів компанії.

Двигунам внутрішнього згоряння ніщо не загрожує: Mercedes-Benz продовжить випуск моторів з чотирма, шістьма та вісьма циліндрами, а для ряду ринків залишиться і V12, хоча такі мотори зараз ставлять тільки на седани Mercedes-Maybach S-Class. Масштабна модернізація S- Class запланована ​​на 2026 рік, а також анонсована якась "зменшена" версія G- Class. Підрозділ AMG розвиватиме гібридні системи на основі двигуна V8, але готує і суто електричні моделі на окремій платформі AMG.EA.

У компанії також поставили мету скоротити виробничі витрати на 10% до 2027 року. Досягти цього компанія планує не лише розширенням уніфікації, а й зменшенням виробничих потужностей з 2,5 млн до 2,0-2,2 млн легкових машин на рік.