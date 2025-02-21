После смены стратегии: Mercedes-Benz анонсировал сразу несколько новых автомобилей

В 2024 году продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz упали на 3%, а легкой коммерческой техники - на 9,4%. Общая прибыль компании сократилась на 4,5% (до 145,6 млрд евро), а чистая прибыль обрушилась сразу на 28% (до 10,4 млрд евро). Но в компании подготовили спасительную стратегию, которая предусматривает самое масштабное обновление модельного ряда в истории.

Так, до конца 2027 года Mercedes-Benz обещает вывести на рынок несколько десятков новых и обновленных моделей. Например, эксклюзивно для Китая заявлено аж семь новинок, хотя конкретизирована лишь одна - длиннобазный кроссовер GLE, который выйдет в середине 2026 года. Ближайшей глобальной премьерой должен стать седан Mercedes-Benz CLA нового поколения, который будет иметь как бензиновые, так и электрические версии.

С новым CLA компания окончательно перейдет на стратегию унификации бензиновых и электрических моделей в одном кузове. Опыт с отдельными электрическими моделями EQC, EQS и EQE оказался провальным, прежде всего из-за их необычного дизайна.

Поэтому теперь электромобили Mercedes-Benz будут выглядеть так же, как и машины с ДВС. Уже анонсированы электрические версии C-Class, E-Class и кроссовера GLC. Для различных моделей и рынков Mercedes-Benz будет использовать более дорогие NMC-батареи или доступные литий-железо-фосфатные аккумуляторы. В 2027 году доля электрифицированных машин должна составить 30% от всех продаж компании.

Двигателям внутреннего сгорания ничто не угрожает: Mercedes-Benz продолжит выпуск моторов с четырьмя, шестью и восемью цилиндрами, а для ряда рынков останется и V12, хотя такие моторы сейчас ставят только на седаны Mercedes-Maybach S-Class. Масштабная модернизация S-Class запланирована на 2026 год, а также анонсирована некая "уменьшенная" версия G-Class. Подразделение AMG будет развивать гибридные системы на основе двигателя V8, но готовит и чисто электрические модели на отдельной платформе AMG.EA.

В компании также поставили цель сократить производственные расходы на 10% к 2027 году. Достичь этого компания планирует не только расширением унификации, но и уменьшением производственных мощностей с 2,5 млн до 2,0-2,2 млн легковых машин в год.