Після збиття літаків. Росія вже тиждень не атакує зерновий коридор, - Гуменюк

"Станом на сьогодні вже протягом тижня ми фактично не фіксуємо подібних вильотів з пуском керованих авіабомб. Тиждень - це точно, можливо, дати будуть більш уточненими, ми подивимось в аналітиці", - сказала речниця ОК "Південь".

Гуменюк зазначила, що наразі авіації ворога небезпечно відлітати занадто далеко від російських берегів через підвищений ризик бути підбитою.

"Ми продемонстрували ворогу, що активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря для нього вкрай небезпечна, такі спроби припинилися, але треба усвідомлювати, що замінованість моря була підвищена за попередні вильоти", - додала вона.

Знищення російських літаків

Нагадаємо, 22 грудня українські захисники змогли за добу знищити одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 у Херсонській області.

Вже 24 грудня українська ППО знищила ще один Су-34 та один Су-30 російських окупантів.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що сили ППО України перевершили свій успіх щодо ліквідації ворожої авіації у Брянській області.

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