ua en ru
Вт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після збиття літаків. Росія вже тиждень не атакує зерновий коридор, - Гуменюк

Росія, Вівторок 02 січня 2024 16:04
UA EN RU
Після збиття літаків. Росія вже тиждень не атакує зерновий коридор, - Гуменюк Фото: речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни протягом тижня жодного разу не обстріляли чорноморські зернові коридори. Це сталось після того, як українські військові знищили одразу три російські винищувачі над Чорним та Азовським морями 24 грудня,

Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Станом на сьогодні вже протягом тижня ми фактично не фіксуємо подібних вильотів з пуском керованих авіабомб. Тиждень - це точно, можливо, дати будуть більш уточненими, ми подивимось в аналітиці", - сказала речниця ОК "Південь".

Гуменюк зазначила, що наразі авіації ворога небезпечно відлітати занадто далеко від російських берегів через підвищений ризик бути підбитою.

"Ми продемонстрували ворогу, що активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря для нього вкрай небезпечна, такі спроби припинилися, але треба усвідомлювати, що замінованість моря була підвищена за попередні вильоти", - додала вона.

Знищення російських літаків

Нагадаємо, 22 грудня українські захисники змогли за добу знищити одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 у Херсонській області.

Вже 24 грудня українська ППО знищила ще один Су-34 та один Су-30 російських окупантів.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що сили ППО України перевершили свій успіх щодо ліквідації ворожої авіації у Брянській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році