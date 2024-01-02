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После уничтожения самолетов. Россия уже неделю не атакует зерновой коридор, - Гуменюк

Россия, Вторник 02 января 2024 16:04
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После уничтожения самолетов. Россия уже неделю не атакует зерновой коридор, - Гуменюк Фото: спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне в течение недели ни разу не обстреляли черноморские зерновые коридоры. Это произошло после того, как украинские военные уничтожили сразу три российских истребителя над Черным и Азовским морями 24 декабря,

Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"По состоянию на сегодня уже в течение недели мы фактически не фиксируем подобных вылетов с пуском управляемых авиабомб. Неделя - это точно, возможно, даты будут более точными, мы посмотрим в аналитике", - сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

Гуменюк отметила, что сейчас авиации врага опасно улетать слишком далеко от российских берегов из-за повышенного риска быть подбитой.

"Мы продемонстрировали врагу, что активность тактической авиации в акватории Черного моря для него крайне опасна, такие попытки прекратились, но надо осознавать, что заминированность моря была повышена за предыдущие вылеты", - добавила она.

Уничтожение российских самолетов

Напомним, 22 декабря украинские защитники смогли за сутки уничтожить сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в Херсонской области.

Уже 24 декабря украинская ПВО уничтожила еще один Су-34 и один Су-30 российских оккупантов.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что силы ПВО Украины превзошли свой успех по ликвидации вражеской авиации в Брянской области.

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